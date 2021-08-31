ألق نظرة داخل مجتمع توقف فيه الزمن منذ خمسينيات القرن الماضي

2021/08/31 | 08:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدو هذه المشاهد التي التقطها المصور، جيك مايكلز، وكأنها تظهر حقبة قد مضت بأمريكا.ولكنها في الواقع تظهر مجتمع "المينونايت" الذي يتكون من المسيحيين الذين يعيشون في مجتمعات مغلقة، ويتجنبون التكنولوجيا الحديثة.والتُقطت هذه المشاهد في بليز.

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