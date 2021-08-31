استعادة 455 من عقارات الدولة متجاوزاً عليها لغاية الآن

2021/08/31 | 08:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تحدثت دائرة عقارات الدولة، اليوم الثلاثاء، عن خطة لرفع التجاوزات عن جميع عقارات الدولة، فيما اعلنت استعادة 455 عقارا حتى الآن.وقال مدير الدائرة حسن سلمان المكوطر في تصريح صحفي، إن “دائرة التسجيل العقاري هي الجهة التي تتولى تسجيل عموم العقارات ومنها العقارات العائدة للدولة، إذ تم تشكيل لجنة مشتركة مع الدائرة المذكورة لتتولى […]

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