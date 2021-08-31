2021/08/31 | 08:56 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلدية الشطرة: تسليم أربعة مواقع لتنفيذ مشاريع خدمية ضمن موازنة صندوق الإعمار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/31 | 08:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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