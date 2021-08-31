ريال مدريد يحسم ثاني صفقاته في الميركاتو الحالي

2021/08/31 | 09:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت شبكة “سكاي سبورتس” الإيطالية، بأن ريال مدريد حسم صفقة التعاقد مع لاعب خط وسط نادي رين، الدولي الفرنسي إدواردو كامافينغا.وكتب الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات بالشبكة، “تغريدة” عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” جاء فيها: ” إدواردو كامافينغا إلى ريال مدريد..رين قبل عرض الريال ليلة أمس الاثنين..31 […]

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