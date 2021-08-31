12 حكما بحق مدان اشترك بسرقة أسلاك ومحولات بميسان

2021/08/31 | 09:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان / المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الثلاثاء، اثني عشر حكما بالحبس الشديد لمدان اشترك بسرقة الأسلاك والمحولات الكهربائية العائدة للشركة العامة لتوزيع كهرباء في المحافظة.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، […]

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