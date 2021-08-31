إتلاف اربعة برادات تحمل أسماك مستوردة في ميناء أم قصر

2021/08/31 | 09:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، عن إتلاف أربعة برادات أسماك مستوردة غير صالحة للاستهلاك البشري.وذكرت الخلية في بيان، انه “بجهود ومتابعة دقيقة من قبل ملاكات هيأة المنافذ الحدودية للبضائع الواردة، وحرصاً منها على صحة وسلامة المواطنين،تم ضبط وإتلاف محتويات أربعة برادات محملة بـ (الأسماك المتنوعة) في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، كونها […]

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