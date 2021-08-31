أول تغريدة للمتحدث باسم طالبان بعد

2021/08/31 | 09:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ محمد سهيل شاهين، المتحدث باسم حركة طالبان، بانسحاب آخر جندي بالقوات الأمريكية من أفغانستان منتصف ليلة الـ31 من أغسطس/ آب الجاري.

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