2021/08/31 | 09:22 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يشكل فريقا لرصد "محاولات تزوير الانتخابات" وشراء بطاقات الاقتراع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/31 | 09:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يشكل فريقا لرصد "محاولات تزوير الانتخابات" وشراء بطاقات الاقتراع) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يشكل فريقا لرصد "محاولات تزوير الانتخابات" وشراء بطاقات الاقتراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).