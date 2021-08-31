مكتب إردوغان يصدر بيانا عن محادثة هاتفية مع ولي عهد أبوظبي

2021/08/31 | 09:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مؤشر جديد على تحسن العلاقات بين الدولتين، أعلن مكتب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، أنه تحدث هاتفيا إلى ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان.

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