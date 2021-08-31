القضاء يصدر بياناً بشأن محاولات تزوير الانتخابات ويعلن توقيف متهمين

2021/08/31 | 09:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن محاولات تزوير الانتخابات المقبلة، فيما اعلن توقيف متهمين للتحقيق معهم.وذكر بيان للمجلس، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “المجلس شكل فريقَ عملٍ […]

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