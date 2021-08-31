دراسة تكشف الدور الحقيقي لملح الطعام في الموت المبكر

2021/08/31 | 09:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت دراسة جديدة أن تجنب ملح الطعام واستبداله بمكملات منخفضة الصوديوم يمنع السكتات الدماغية والنوبات القلبية والموت المبكر.تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل علماء من معهد للعلوم الحيوية في ولاية جورجيا الأمريكية، الذين نشروا نتائج الدراسة في مقال نشر في مجلة “نيو إنجلاند” الطبية.​يرتبط تناول كميات كبيرة من الصوديوم وانخفاض تناول […]

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