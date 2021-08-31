أكثر من 40 رحلة جوية على متن الخطوط العراقية ليوم غد الأربعاء

2021/08/31 | 09:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، جدول رحلاتها ليوم غد الأربعاء.





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ونشرت الشركة جدول الرحلات الذي تضمن 41 رحلة، توزعت بين وجهات داخلية وخارجية.

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