ماذا حملنا في حقائبنا إلى الغرب - نادية خلوف

2021/08/31 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف نتمتّع بجمال بلادنا الطّبيعي، ونتغنّى به ، أغلبنا لم يغادر بيئته حتى إلى العاصمة إلا لهدف العمل ، أو لتخليص معاملة ما .



المقتدرون قد يذهبون إلى السّاحل، أو الأنهار القريبة من مناطقهم ليتمتعوا بيوم صيفيّ، أو ربيعيّ حار .



في مرّة ذهبت جارتي في زيارة إلى أختها في دمشق ، عادت وعصبت رأسها لمدة شهر.



قالت لي : ما أسوأ عيشهم ! كل شيء صعب ، طبعاً هم يعيشون في الأماكن "المهمّشة" وربما في سورية هذه الأماكن ه ......





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