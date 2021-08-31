الصحة العالمية تدعو لمنح هذه الفئة أولوية بأخذ اللقاح - عاجل

2021/08/31 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطفولة اليونيسف، إنها ترى ضرورة إدراج المدرسين، والعاملين في القطاع التعليمي، ضمن الفئات التي تمنح أولوية، لأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا، في المدارس بأوروبا وآسيا الوسطى.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الوكالتين الأمميتين أن إجراءات ضمان بقاء المدارس مفتوحة طوال فترة الوباء "تشمل إعطاء المدرّسين وغيرهم من موظفي المدارس لقاح كورونا، على اعتبار أنهم جزء من مجموعات سكانية تشكل هدف خطط التطعيم الوطنية".

وأضاف أن على التوصية، التي سبق أن صدرت عن مجموعة من خبراء منظمة الصحة العالمية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 قبل إطلاق اللقاحات، أن تطبّق "مع ضمان تطعيم السكان الأكثر عرضة للخطر".

ومع إعادة المدارس فتح أبوابها بعد عطلة الصيف، ذكرت الوكالتان أنه "من الضروري أن يتواصل التدريس من داخل الصفوف من دون انقطاع"، رغم انتشار المتحورة "دلتا" الأشد عدوى.

وأفاد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه في البيان بأنه "من الأهمية بمكان بالنسبة لتعليم الأطفال وصحتهم النفسية ومهاراتهم الاجتماعية أن تساعد المدارس في تزويد أطفالنا بالأدوات التي تجعلهم أعضاء سعداء ومنتجين في المجتمع".

وأضاف أن "الوباء كان وراء تعطيل يعد الأكثر كارثية للتعليم في التاريخ".

وحضّت الوكالتان الدول على تطعيم الأطفال البالغة أعمارهم فوق الـ12 عاما ممن يعانون من مشاكل صحية تجعلهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد جرّاء كورونا.

كذلك، نوه البيان بأهمية التدابير الرامية لتحسين البيئة المدرسية خلال الوباء، بما يشمل تحسين التهوية والحد من عدد التلاميذ في كل صف ومراعاة التباعد الاجتماعي وإجراء فحوص كورونا الدورية للتلاميذ والموظفين.

وجاء في توصيات لمنظمة الصحة العالمية نشرت مطلع تموز/ يوليو أنه يجب منح أولوية في إجراء فحوص للطلبة الذين يعدون ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر أو تظهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا.

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