القضاء يوقف عددا من المتهمين بتزوير الانتخابات في العراق

2021/08/31 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، حكما بتوقيف عددا من المتهمين بتزوير الانتخابات.وذكر المجلس في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أن " المجلس شكل فريقَ عملٍ يضمّ عدداً من قضاة التحقيق والمحققين القضائيين، وبالتعاون مع الجهات الامنية التابعة للسلطة التنفيذية، لرصد محاولات البعض بتزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وشراء بطاقات الانتخابات".ولفت إلى أن الفريق "باشر بمهامّه، حيث تم توقيف عددٍ من المتهمين الجاري التحقيق معهم حاليا".وتابع أن "مجلس القضاء يحذر كلَّ من تسوّل له نفسه التفكير باستخدام الوسائل المخالفة للقانون في الانتخابات التشريعية القادمة، إذ سوف تُتَخذ أشد الإجراءات القانونية بحق من يرتكب هذه الجريمة".

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