جنايات ميسان تصدر حكماً بالحبس الشديد لمدان شارك بسرقة اسلاك ومحولات كهربائية

2021/08/31 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ميسانأصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الثلاثاء، اثني عشر حكماً بالحبس الشديد لمدان اشترك بسرقة الأسلاك والمحولات الكهربائية العائدة للشركة العامة لتوزيع كهرباء في المحافظة.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أن "مجموع الإحكام التي صدرت بحق المدان بلغت ستة وثلاثون سنة بواقع ثلاث سنوات لكل جريمة من الدائرة المذكورة"، لافتا إلى أن "الاحكام بحق المدان ستنفذ بالتعاقب".

وأضاف أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفقا لأحكام المادة 444 من قانون العقوبات".

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