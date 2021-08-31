(شاهد) لحظة مغادرة آخر جندي أمريكي كابول بعد احتلال 20 سنة

2021/08/31 | 09:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنشرت القيادة المركزية الأمريكية صورة تظهر لحظة مغادرة آخر جندي للعاصمة الأفغانية كابول، بعد احتلال دام 20 سنة.وقالت القيادة المركزية إن العسكري الذي ظهر خلال صعوده آخر طائرة مغادرة لأفغانستان، هو اللواء في الجيش الأمريكي “كريس دوناهيو”، قائد الفرقة المجوقلة الـ 82.وتابعت: “هو آخر عنصر من القوات الأمريكية يغادر أفغانستان.وبمغادرته تم استكمال …

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