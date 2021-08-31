جنايات ميسان تصدر حكمًا بالحبس الشديد لمدان شارك بسرقة اسالك ومحوالت كهربائية

2021/08/31 | 09:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الثلاثاء، اثني عشر حكمًا بالحبس الشديد لمدان اشترك بسرقة الأسلاك والمحولات الكهربائية العائدة للشركة العامة لتوزيع كهرباء في المحافظة.وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه أن “مجموع الإحكام التي صدرت بحق المدان بلغت ستة وثلاثون سنة بواقع ثلاث سنوات لكل جريمة من …

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