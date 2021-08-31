عاجل / القضاء: نحذر كل من تسوّل له نفسه التفكير بتزوير الانتخابات التشريعية القادمة

2021/08/31 | 09:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداشار المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن المجلس شكل فريقَ عملٍ يضمّ عدداً من قضاة التحقيق والمحققين القضائين، وبالتعاون مع الجهات الامنية التابعة للسلطة التنفيذية، لرصد محاولات البعض بتزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وشراء بطاقات الانتخابات.ويلفتُ المركز إلى أن الفريق باشر بمهامّه، حيث تم توقيف عددٍ من المتهمين الجاري التحقيق …

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