2021/08/31 | 09:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تراجعت أسعار النفط العالمي اليوم الثلاثاء.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ، 17 سنتًا أو 0.23٪ إلى 73.24 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها بنحو 1٪ يوم الاثنين.وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.19 % إلى 69.09 دولارا للبرميل.وأدى الإعصار إيدا إلى إغلاق أو تقليص الإنتاج في ستة مصافي في لويزيانا تعالج 1.92 مليون برميل يوميًا من الخام، أي حوالي 12٪ من طاقة التكرير الأمريكية.من ناحية أخرى ، فإن الحد من أسعار النفط هو احتمال اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، المعروفين باسم أوبك + ، على المضي قدمًا في خطط لإضافة 400 ألف برميل أخرى من الإمدادات كل شهر حتى كانون الاول./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع اسعار النفط العالمي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع اسعار النفط العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).