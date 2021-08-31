ايرانية تحصد ذهبية الرمح في دورة الالعاب البارألمبية طوكيو 2020

2021/08/31 | 09:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أحرزت اللاعبة الايرانية " هاشمية متقيان" ذهبية رمي الرمح بدورة الالعاب البارألمبية طوكيو 2020 .ونالت متقيان الذهبية بمنافسات رمي الرمح المستوى المدموج F55 ,F56 سيدات اليوم الثلاثاء، محققة مسافة 24.42 مترا.وجاءت في المركز الثاني البرازيلية " روتشا ماتشادو" 24.39 مترا واللاتيفية " ديا دادزيت" ثالثا بـ 24.22 متر.وبهذا التتويج حققت متقيان الميدالية السادسة لبلدها الذي ارتقى للمرتبة 12 بترتيب الميداليات برصيد 7 ذهبيات و6 فضيات وبرونزية"./انتهى2

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