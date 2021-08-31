مسيحي تبرع بانشاء مدينة صغيرة داخلها.. المدينة الابراهيمية قرب اور تحتاج لـ19 مليار دينار

2021/08/31 | 09:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت اللجنة المكلفة بـتأهيل وتطوير مدينة أور الاثرية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل “المدينة الابراهيمية”، التي ستضم مسجداً وكنيسة عملاقة، اضافة لنشاطات أخرى، مؤكدة البدء بتحديد موقع المشروع الذي سيكلف 19 مليار دينار في مرحلته الأولى.

وقال مدير اثار المحافظة عامر عبد الرزاق في تصريح تابعته “يس عراق”، إنّ “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعقب زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس، الى مدينة اور الاثرية في شهر اذار الماضي، امر بتشكيل لجنة عليا تضم 18 عضوا وفق القرار رقم 38 تختص بتأهيل وتطوير المدينة برئاسة الامانة العامة لمجلس الوزراء”.

واضاف أنَّ “اللجنة تضم بعضويتها الهيئة العامة للاثار، وهيئة السياحة، اضافة إلى وزارات النقل والمالية والبلديات والكهرباء”، مبينا أنَّ “دائرته شكلت لجنة من خمسة خبراء في الآثار لكشف وتحديد الارض الملائمة لإنشاء المدينة الابراهيمية القريبة من آثار أور”.

واشار عبد الرزاق إلى أنَّ “اللجنة العليا ارتأت إنشاء مدينة كبيرة وعملاقة متكاملة ومهمة بموقع محاذ لمدينة اور الاثرية ستسمى (المدينة الابراهيمية) وستشمل فنادق سياحية، ومؤسسات علمية وثقافية وترفيهية ومراكز للزوار، اضافة إلى اسواق تراثية”.

وكشف مدير اثار ذي قار عن “مبادرة احد المتبرعين من الطائفة المسيحية باستقطاع مساحة صغيرة من المدينة الابراهيمية من اجل انشاء مشروع مدينة مصغرة داخلها، ستضم مسجدا وكنيسة عملاقة، اضافة الى مركز متخصص بحوار الاديان”.

وتابع أنَّ “شركات ومؤسسات علمية محلية وعالمية رصينة تقدمت بعروضها للاستثمار في المدينة بالاتفاق مع الهيئة العامة للآثار”.

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