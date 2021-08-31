مسؤول ايراني يعلق على ايفاد مواطنيه لزيارة الاربعين

2021/08/31 | 09:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم التطرق الى موضوع زيارة الاربعين خلال زيارة وزير الخارجية الايراني الى بغداد.

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