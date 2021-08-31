2021/08/31 | 09:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية في شؤون العتبات المقدسة، انه اذا بدأ ايفاد الزوار الايرانيين الى العراق، فإن تأشيرتهم ستكون مجانية.وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بشأن آخر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بتأشيرات مجانية..



إيران تنتظر موافقة عراقية لإيفاد زوارها الى كربلاء المركز الخبري الوطني.

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