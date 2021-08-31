2021/08/31 | 10:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزارة التربية: اليوم إعلان نتائج الثالث المتوسط » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 10:35

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