2021/08/31 | 10:37 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت قيادة قوات حرس الحدود الشروع بعملية أمنية من ثلاثة محاور في الشريط الحدودي مع سوريا.

وذكرت مصادر محلية ان العملية تشمل الشريط الحدودي العراقي السوري بمثلث مناطق الوليد، مشيراً الى أن ثلاثة تشكيلات عسكرية شاركت بالعملية وهي قيادة قوات الحدود والحشد الشعبي والجيش العراقي بإسناد طيران الجيش.

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