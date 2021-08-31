وفاة جديدة لنزيل في سجن التاجي شمالي بغداد

2021/08/31 | 10:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عن حالة وفاة جديدة لنزيل في سجن التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقال المركز في بيان إنه وثق وفاة المعتقل زياد يونس محمود في سجن التاجي إثر إصابته بمرض التدرن، وأن أدارة السجن رفضت علاجه أو إرساله للمستشفى بحسب البيان.

وأفاد المركز نقلا عن مصدر مسؤول بانتشار مرض التدرن بين المعتقلين في السجن المكتظ بالنزلاء والمحرومين من الرعاية الصحية.

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