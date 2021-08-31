القضاء يشكل فريق تحقيق لرصد محاولات البعض بتزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين

2021/08/31 | 10:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مجلس القضاء الأعلى عن تشكيل فريق تحقيق لرصد محاولات تزوير الانتخابات مبينا ان الفريق باشر بمهامّه وقام بتوقيف عددٍ من المتهمين الجاري التحقيق معهم حالياً.

بيان للمركز الإعلامي في مجلس القضاء قال ان الفريق يضمّ عدداً من قضاة التحقيق والمحققين القضائيين، وبالتعاون مع الجهات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية، لرصد محاولات البعض بتزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وشراء بطاقات الانتخابات.

وحذر مجلس القضاء كلَّ من تسوّل له نفسه التفكير باستخدام الوسائل المخالفة للقانون في الانتخابات التشريعية القادمة، من اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق من يرتكب هذه الجريمة.

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