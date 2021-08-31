2021/08/31 | 10:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في ظل مخاوف من أن يؤدي انقطاع الكهرباء والفيضانات في ولاية لويزيانا الأمريكية جراء الإعصار “أيدا” إلى تراجع الطلب على الخام من مصافي التكرير.وتعرضت الأسعار لضغوط أيضا بفعل بيانات تصنيع أضعف من الصين، حيث توسعت أنشطة المصانع بوتيرة أبطأ في أغسطس 2021 مقارنة مع الشهر السابق.وانخفضت العقود […]

ظهرت المقالة عالميا..



انخفاض اسعار النفط في تداولات اليوم أولاً على الايام نيوز.

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