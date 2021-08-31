2021/08/31 | 10:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن رئيس حكومة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم رحب بتعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر بغداد.وفي حوار مع القناة الثانية بالتلفزيون الإيراني مساء الاثنين بحسب وكالة انباء فارس، قال عبداللهيان: "تكلمت مع الشيخ محمد بن راشد الذي رحب بتعزيز العلاقات بين البلدين لاسيما العلاقات التجارية و الاقتصادية، كما التقيت بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني".وعن مؤتمر التعاون والشراكة الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد، أشار إلى أن "الرفض الفرنسي تسبب بعدم توجيه الدعوة لسوريا (للمشاركة فيه) ولهذا تم تغيير عنوان القمة إلى قمة التعاون والشراكة بدلا من قمة دول الجوار العراقي"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد اللهيان: رئيس حكومة الإمارات يرحب بتعزيز العلاقات مع إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد اللهيان: رئيس حكومة الإمارات يرحب بتعزيز العلاقات مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).