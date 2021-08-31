بحوزتهم مخدرات ومشروبات كحولية وسلاح.. القبض على أربعة مطلوبين في النجف

2021/08/31 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت التابعة إلى وكالة شؤون الشرطة ، اليوم الثلاثاء، القبض على أربعة مطلوبين بحوزتهم مخدرات ومشروبات كحولية وسلاح في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "شعبة الكوفة لمكافحة الإجرام وخلال تسيير مفارزها في شارع المعمل طاردت سيارة ستاركس القت القبض على 4 أشخاص أحدهم من احدى المحافظات وبعد تفتيشها ضبطت بداخلها 13 غرام من مادة الكريستال و500 علبة مشروبات كحولية ومسدس صوتي كولمبي محور ومخزن وعتاد وكذلك 4 آلات جارحه ( قامه )".

وأكدت المديرية وفقا للبيان بانه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واحيلوا للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

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