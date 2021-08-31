السليمانية.. تعليمات جديدة بشأن السفر والوقت المحدد لفحص كورونا

2021/08/31 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ السليمانية

اكد مدير مطار السليمانية طاهر عبد الله، اليوم الثلاثاء، أنه بحسب تعليمات سلطة الطيران المدني فأن جميع المسافرين يجب أن يكون معهم فحصوص كورونا.

وقال عبد الله في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الفحص يجب أن لا يمضي عليه أكثر من 72 ساعة وإذا تجاوز هذا الوقت فيعتبر لاغياً ولايتم قبوله".

وأضاف أنه "بخصوص طلب كارت اللقاح فأنه من مطلع تشرين الأول من العام الحالي، فأنه سيطلب من المسافرين، ولن يسمح لأحدهم بالسفر إلا إذا كان حاملاً للكارت".

وأشار الى أن "كل دولة لديها تعليمات خاصة بشأن فحص كورونا، وهنالك دول تجري فحوصات داخل مطاراتها للقادمين إليها، ولا تعتمد الفحص الذي يحمله المسافر".

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