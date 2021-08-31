2021/08/31 | 10:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن عدم القضاء على هذه العيوب ستكرس الانتخابات تقاسم الحصص والنفوذ (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب"، بيانًا بشأن الانتخابات المقرر إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر، مشددة على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات وصفتها بـ"الثوابت" لتجنب العراق المزيد من الاضطرابات.

وقال بيان المنظمة الذي تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الحكومة العراقية تستعد لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2021 في ظل عدم وجود ضمانات لتوفير بيئة انتخابية آمنة وغياب أي إرادة حقيقية لتعزيز سلطة الدولة والمؤسسات وفرض القانون كمقدمة تسبق مرحلة ما بعد الانتخابات وتعزز من فرص الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي وتجنب العراق المزيد من الاضطرابات السياسية والاجتماعية.



لذا نرى أن من واجبنا التأكيد على الثوابت التالية:

استمرار آليات الهدر والفساد داخل مؤسسات الدولة ومفاصلها الحيوية سيفرغ جميع الاستحقاقات الديمقراطية من تأثيرها وأهدافها.

استمرار المحاصصة الحزبية والطائفية سيؤدي إلى تكليف المزيد من الشخصيات الهزيلة لقيادة السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة مما سيؤدي إلى استمرار الفشل والفوضى في إدارة البلاد.

استمرار وجود الحصانة السياسية للقتلة والفاسدين والمقصرين سيترك الباب مفتوحًا لاستمرار المزيد من الانتهاكات والتجاوزات دون حساب.

استمرار ثقافة الإفلات من العقاب سيكرس من سطوة الميليشيات المسلحة والمافيات السياسية ويمنع أي جهود حقيقية لبناء الدولة وحكم القانون.

ولفت البيان إلى أنه "من دون القضاء على هذه العيوب الأساسية في بنية الدولة العراقية سيكرس الانتخابات النيابية كصيغة لتقاسم الحصص والموارد والنفوذ بين الأحزاب السياسية وعاملًا إضافيًا لعدم الاستقرار السياسي ووسيلة غير أخلاقية يستخدمها النظام السياسي في العراق للحصول على شرعية خارجية معلبة دون أن يبذل أي جهود حقيقية للقيام بإصلاحات جوهرية تعزز من شرعيته الداخلية".

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