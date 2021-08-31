مفوضية الانتخابات: 120 مراقب دولي سيشارك في الانتخابات

2021/08/31 | 10:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن عدد مراقبي الأمم المتحدة الذين سيحضرون الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل.

واكد إعلام المفوضية مشاركة مئة وعشرين مراقبا دوليا في الانتخابات, مشيرا الى تشكيل لجنة عليا يرأسها قاضي الدائرة الانتخابية، تتابع وتهتم باستقبال المراقبين الدوليين

وأضاف اعلام المفوضية أن هناك دولا أوروبية ومن الجامعة العربية ترغب بالمشاركة بمراقبة الانتخابات إضافة إلى السفارات العربية والأجنبية الموجودة.

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