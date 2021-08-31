النصر: الصدر لا يمثل أكثر من 10 بالمئة من الشعب

2021/08/31 | 10:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس كتلة النصر النيابية رياض التميمي ان التيار الصدري لا يمثل اكثر من عشرة بالمئة من الشعب العراقي, مشيرا الى ان الوضع السياسي في العراق لن يتغير، وستعود الكتل السياسية والوجوه نفسها الى الواجهة.

واكد التميمي في تصريح ان مقتدى الصدر هو جزء من العملية السياسية ويمتلك اربع وخمسين نائباً وهو من يقدم الاصلاح لا ان ينتظر الإصلاح, مردفاً أن الاصلاح الحقيقي هو إعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة, متسائلا ماذا قدمت القوى السياسية من اجل بناء وعودة هيبة مؤسسات الدولة؟

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