العراق: تنفيذ الحكم على مسؤول محلي



العراق: تنفيذ الحكم على مسؤول محلي
2021/08/31 | 10:54 - المصدر: NRT عربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عنوان

دیجیتال میدیا إن أر تي

إقلیم کردستان العراق

السليمانية – القرية الألمانية.

 (059) 323 9015

 [email protected]

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