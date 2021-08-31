تفاصيل جديدة حول انفجار مخيم قاديا للنازحين.. ماذا كان يفعل الضابط هناك؟

2021/08/31 | 10:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح مدير دائرة شؤون الايزيدين في مديرية اوقاف محافظة دهوك جعفر سمو، الثلاثاء، ان التفجير الذي حصل في مخيم النازحين ليلة امس استهدف كرفان ضابط من قوات الاسايش وأدى الى مقتل طفلين، مؤكدا ان الانفجار تحوم حوله شكوك بانه "عملية ارهابية".

وذكر سمو في تصريح خص به NRT عربية، (31 آب 2021)، ان "انفجار مخيم قاديا للنازحين والذي حدث في وقت متأخر من ليلة امس وقع في كرفان الشيخ حسن السموقي وهو ضابط برتبة رائد ضمن قوات الاسايش"، لافتا الى انه "اودى بمصرع طفلين واصابة عدد اخر من افراد اسرته".

واكد سمو، ان "هناك تضارب في الانباء حول اسباب الانفجار، ولكن هناك شكوك بانها (عملية ارهابية)، و التحقيقات جارية لمعرفة الاسباب"، مبينا ان "الحصيلة الاخيرة للانفجار هي مصرع طفلين، و 5 جرحى و اصابة 3 منهم حرجة".

ووقت سابق، افاد مراسلنا، امس الاثنين، بمقتل طفلين وإصابة 3 آخرين وضابط باسايش ‏سنجار بانفجار غير معروف المصدر هز مخيم قاديا للنازحين غربي ‏محافظة دهوك‎.‎

وقال مراسل‎ NRT ‎عربية، إن "انفجارا وقع في مخيم ‏قاديا للنازحين غربي محافظة دهوك، ادى الى مقتل طفلين احدهم يبلغ من ‏العمر 9 سنوات والثاني عمره سنة واحدة، اضافة الى جرح 3 اخرين ‏جميعهم من عائلة واحدة".‎

واضاف، ان "4 كابينات تأوي النازحين بدل الخيم قد دمرت ‏بالكامل جراء الانفجار الذي وقع الليلة"ز‎

واشار مراسلنا الى انه "لم تعرف طبيعة الانفجار الى الان".‏

N.A

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