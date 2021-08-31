مصر.. الشرطة تكشف ملابسات القبض على عصابة فيديو الاختطاف

2021/08/31 | 10:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تفاصيل جديدة حول عملية إلقاء القبض على خاطفي طفل في محافظة الغربية.

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