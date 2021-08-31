عاجل/ وزارة التربية: اليوم إعلان نتائج الثالث المتوسط

2021/08/31 | 10:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، ان اعلان نتائج الثالث المتوسط سيكون في وقت لاحق اليوم.

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