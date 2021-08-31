دون اضرار… تفجير يستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي

2021/08/31 | 10:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفاد مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء باستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي بتفجير جنوبي العراق.وافاد المصدر أن “عبوة ناسفة انفجرت مستهدفةً رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في العراق وسوريا بقيادة الولايات المتحدة لدى مروره ضمن حدود محافظة الديوانية جنوبي العراق”.وبيّن المصدر أن “التفجير لم يُخلّف أية خسائر بشرية أو …

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