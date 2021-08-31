القضاء الاعلى يعلن توقيف شبكة متهمة بتزوير الانتخابات وشراء بطاقات الناخبين

2021/08/31 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القضاء العراقي توقيف متهمين بتزوير الانتخابات وشراء بطاقات الناخب الالكترونية.وحسب بيان صادر عن إعلان القضاء اليوم الثلاثاء، (31 آب 2021)، أن مجلس القضاء الأعلى شكل فريقَ عملٍ يضمّ عدداً من قضاة التحقيق والمحققين القضائين، وبالتعاون مع الجهات الامنية … Readmore

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