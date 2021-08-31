نيويورك تايمز: تقارير عن عمليات اعتقال واختفاء وإعدام لأعضاء بالحكومات السابقة

2021/08/31 | 11:05 - المصدر: قناة التغيير

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بينما أنهت القوات الأميركية انسحابها من أفغانستان, كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تقارير متزايدة عن عمليات اعتقال واختفاء وحتى إعدام لأعضاء بالحكومات السابقة على يد مسلحي طالبان.

وبحسب الصحيفة يصف بعض المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين بأن ما يجري هو مطاردة سرية لأعداء الحركة, وتشير الصحيفة الى ان الحملة التي تشنها طالبان غير مؤكدة لأنها تجري في الخفاء ومن غير الواضح ما هو مستوى المسؤولين في طالبان الذين سمحوا بالاعتقالات أو الإعدام.

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