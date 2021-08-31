انكسار في الحرارة بدءاً من الجمعة.. وغبار يضرب عدة مناطق

2021/08/31 | 11:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى انكسار شدة الحرارة في معظم مدن البلاد اعتباراً من يوم الجمعة المقبل.

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وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في إيضاح تابعه "ناس"، (31 آب 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى انتهاء الاجواء الرطبة في محافظتي البصرة وميسان مساء يوم الجمعة أو ليله، مع تحول الرياح شمالية غربية، والتي ستستمر طوال الأسبوع المقبل، لتكون مصحوبة ببعض النشاط في وسط وجنوب البلاد" .

وأضاف عطية، "من المتوقع انكسار شدة الحرارة في مدن وسط وشمال وغرب البلاد اعتباراً من يوم الجمعة، اما مدن الجنوب فانكسار شدة الحرارة سيكون يوم السبت، وهذا لايعني انتهاء الأجواء الصيفية الحارة" .

وتابع، أن "التوقعات تشير إلى موجات من الغبار الخفيف يوم الجمعة المقبل، لتشمل مدن غرب ووسط البلاد والفرات الاوسط".

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