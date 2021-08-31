قابلوا الرجل الذي كان اليد اليمنى لأسطورة الغولف أرنولد بالمر

2021/08/31 | 11:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعتبر أرنولد بالمر أحد أعظم لاعبي الغولف على الإطلاق.ومع اقتراب الذكرى السنوية الخامسة لوفاته، يلتقي مذيع برنامج Living Golf على CNN مع الرجل الذي كان بمثابة اليد اليمنى له وأحد أعضاء الدائرة المقربة منه، دوك غيفين.

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