القبض على متهم بالقتل وآخر بتزوير صك بقيمة ١٢٨ مليون دينار في بغداد

2021/08/31 | 11:09 - المصدر: السومرية نيوز

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القت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بالقتل وآخر بتزوير صك بقيمة ١٢٨ مليون دينار في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، مفارز المديرية تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بجريمة قتل ضمن قاطع مكتب مكافحة اجرام المدائن، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل".

واضاف البيان، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام الخضراء ألقت القبض على متهم قام بتزوير صك بقيمة (١٢٨) مليون دينار عراقي، دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٢٩٥ من قانون العقوبات لينال جزائه العادل".

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