الزبيدي يطالب بترحيل اقرار موازنة العام المقبل للحكومة الجديدة 

2021/08/31 | 11:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طالب المرشح المستقل ثائر منير الزبيدي بترحيل اقرار موازنة العام المقبل للحكومة الجديدة.وقال في بيان صحفي انه : لا يحق للحكومة ان تعد او تقر الموازنة المالية لسنة ٢٠٢٢ وخصوصا نحن مقبلون على الانتخابات النيابية .واضاف الزبيدي ان : الموازنة المالية المقبلة تقع على عاتق الحكومة الجديدة القادمة وهي التي من تقرر بظل رؤية تختلف عن رؤية هذه الحكومة الحالية .واوضح أن: الحكومة الحالية اقرت موازنة لم تخدم الشعب العراقي ولم تكون بمستوى طموحه في تلبية متطالبته وحقوقه المشروعة./انتهى3

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