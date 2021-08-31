2021/08/31 | 11:17 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزرفي يحذرا من تزوير الانتخابات ويؤكد: الشارع سينتفض احتجاجا على سلب إرادته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/31 | 11:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي يحذرا من تزوير الانتخابات ويؤكد: الشارع سينتفض احتجاجا على سلب إرادته) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزرفي يحذرا من تزوير الانتخابات ويؤكد: الشارع سينتفض احتجاجا على سلب إرادته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).