2021/08/31 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو مجلس النواب علي البديري، اليوم الثلاثاء، القوات الأمنية وجهاز الأمن الوطني بالتدخل لإنقاذ الانتخابات، والقضاء على ظاهرة بيع وشراء البطاقات الانتخابية من قبل بعض المرشحين.

وقال البديري في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "ظاهرة بيع البطاقات الانتخابية اصبحت منتشرة في محافظات الوسط والجنوب وتمارس علناً، وتقوم بها جهات وشخصيات متنفذة تقوم بشراء بطاقات الناخبين مقابل مبالغ مالية او هدايا".

وأضاف، أن "الطريقة التي يعتمدها هؤلاء المرشحين بعد شراء البطاقات الانتخابية واخذها من اصحابها، ثم اعادتها اليهم في يوم الانتخابات لغرض التصويت للمرشح".

ورصد البديري عمليات "شراء الأصوات في مقابل تقديم هدايا عبارة عن قطع سلاح قدمت لبعض شيوخ العشائر، او تقديم هدايا عبارة عن ملابس نسائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقابل سلاح وملابس نسائية.. ظاهرة شراء البطاقات الانتخابية تنتشر في العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقابل سلاح وملابس نسائية.. ظاهرة شراء البطاقات الانتخابية تنتشر في العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).