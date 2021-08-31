انخفاض بدرجات الحرارة... تعرف على طقس العراق خلال الأيام المقبلة - عاجل

2021/08/31 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المتنبئ الجزي صادق عطية، اليوم الاثنين، عن موعد انخفاض درجات الحرارة العالية، في عموم البلاد.

وتوقع في بيان صحفي تلقته (بغداد اليوم) "انكسار شدة الحرارة في مدن وسط وشمال وغرب البلاد اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، مشيرا الى، ان "مدن الجنوب فستشهد انكسار شدة الحرارة يوم السبت المقبل".

لكن عطية استطرد، قائلا، ان "هذا لا يعني انتهاء الاجواء الصيفية الحارة، فهناك موجات من الغبار الخفيف متوقعة يوم الجمعة تشمل مدن غرب ووسط البلاد والفرات الأوسط".

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