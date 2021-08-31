2021/08/31 | 11:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطاع الانترنت فيه 23 شركة رسمية مجازة من وزارة الاتصالات وهذا رقم كارثي بكل المعايير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (80 % من العراقيون مشتركون بشبكات الانترنيت) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (80 % من العراقيون مشتركون بشبكات الانترنيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).